IMF, Türkiye enflasyon beklentisini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2024 yılı için Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü.

Kuruluş, Türkiye için 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 43 olarak belirledi. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 oldu

Bugün yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'nin 2024 yılında ortalama tüketici fiyatları beklentisi yüzde 59,5'ten yüzde 60,9'a çıkarıldı. 2025 yılı beklentisi yüzde 38,4'ten yüzde 33'e düşürüldü.



Türkiye'nin büyüme beklentisi aşağı yönlü revize edildi. 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3'e indirildi. 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,7'de sabit tutuldu.

Raporda, "Bu yavaşlama, para politikasının ve mali politikanın 2023 ortasından bu yana sıkılaştırılmasından kaynaklanıyor." denildi. Kuruluş, işsizlik oranının bu yıl yüzde 9,6'dan yüzde 9,3'e ineceğini tahmin etti. Gelecek yıl ise yüzde 9,6'dan 9,9'a yükseleceğini öngördü.

Rapora göre 2024 küresel büyüme tahminini temmuzda açıkladığı yüzde 3,2'de sabit tuttu.