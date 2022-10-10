IMF ve Dünya Bankası'ndan uyarı: Küresel resesyon riski artıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası başkanları ortak açıklamayla küresel resesyon uyarısı yaptı.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptıkları ortak açıklamada, devam eden enflasyon sorunuyla birlikte küresel resesyon riskinin büyümekte olduğunu açıkladı.



İki kurumun yıllık düzenlenen ortak toplantısında Georgieva ile birlikte açıklama yapan Malpass, gelişmiş ekonomilerin yavaşlayan büyümelerine ve gelişmekte olan ülkelerdeki kur krizlerine atıfta bulunarak, "Gelecek yıl küresel resesyon olabileceğine dair bir risk ve hakiki tehlike var" dedi.



Georgieva ise IMF'nin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de "belirgin bir sorun" gördüğünü açıkladı.



Georgieva, geçen haftaki açıklamasında artan resesyon ve finansal istikrarsızlık risklerine işaret ederek, 2023 için yüzde 2.9 olan küresel büyüme tahminlerini düşüreceklerini açıklamıştı.