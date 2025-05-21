IMF yetkilisinden Trump’a uyarı

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı vergi indirimleri planlarına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde ABD'yi mali açığını azaltmaya ve "giderek artan" borç yüküyle mücadele etmeye çağırdı.



Gopinath, Financial Times'a verdiği demeçte, "ABD'nin mali açıkları çok büyük ve bunların aşağı çekilmesi gerekiyor" dedi.



Gopinath ayrıca, Trump yönetiminin Çin'e yönelik gümrük vergilerini geri çekmesi gibi "olumlu gelişmelere" rağmen dünyanın en büyük ekonomisinin hala "çok yüksek" ticaret politikası belirsizliğinden etkilendiği uyarısında bulundu.



Gopinath'ın yorumları, Moody's'in ülkenin artan borcuna ilişkin endişeler nedeniyle ABD'nin kalan son bozulmamış üçlü A kredi notunu düşürmesinin ardından geldi. Trump'ın 2017 vergi indirimlerini bu yılın ötesine uzatma önerisi bu endişeleri arttırdı ve yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açtı.



Ancak Gopinath, ABD'nin borcunun GSYH'ye oranının "sürekli arttığını" belirtti ve "ABD'de borcun GSYH'ye oranını zaman içinde düşürmekle tutarlı bir maliye politikasına sahip olmamız gerekir" diye konuştu.

IMF geçen ay yaptığı açıklamada, gümrük vergisi gelirleri arttığı sürece ABD'nin mali açığının bu yıl düşmesini beklediğini söylese de, bu tahminler Trump'ın Kongre'den geçmekte olan vergi tasarısını hesaba katmıyordu.



Gopinath, Bessent'in mali açıkları düşürmek için "net bir çağrı" yapmakta haklı olduğunu da sözlerine ekledi.