IMF'den AB ülkelerine bütçe açığı uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), "AB Mali Çerçevesinin Reformu-Mali Kuralların ve Kurumların Güçlendirilmesi" başlıklı raporunu yayımladı.



Raporda, AB'nin mevcut mali kurallarının bütçe açıklarının sınırlandırılmasında bir miktar etkiye sahip olsa da, parasal birliğin istikrarını tehdit eden ve kırılganlıklar ortaya koyan bütçe açıkları ve borç oranlarını engellemediği belirtildi.



AB mali çerçevesinin finansal riskleri kontrol altına almak ve üretimi istikrara kavuşturmak konularında başarısız bir geçmişe sahip olduğu anımsatılan raporda, "AB mali çerçevesinin reforma ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.



Raporda mali çerçevenin istikrar için yeterli araçları sağlamadığı, düşük reel faiz oranlarının Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika araçlarını zorladığı ve bu nedenle de enflasyon hedefinin tutturulamadığı kaydedildi.



Euro Bölgesi'nde makroekonomik şokları yumuşatmak için bir istikrar aracı kurulmasının önemine işaret edilen raporda, bunun Covid-19 gibi ani ekonomik şoklara karşı bir koruma sağlayabileceği, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele girişimlerinin finansmanına da katkı verebileceği bildirildi.



Raporda, yüksek kamu borcu olan AB ülkelerinin bütçelerini 3 ile 5 yıl arasında dengelemelerinin önemi vurgulandı.



AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.



Ancak, AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bütçe açıklarını ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.

EN YÜKSEK BORÇ/GSYH ORANI YUNANİSTAN'DA



AB ülkeleri arasında kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülkeler yüzde 189,3 ile Yunanistan, yüzde 152,6 ile İtalya, yüzde 127 ile Portekiz, yüzde 117,7 ile İspanya, yüzde 114,4 ile Fransa ve yüzde 107,9 ile Belçika olarak öne çıkıyor.