IMF'den ABD ekonomisine resesyon uyarısı

Gourinchas, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun yayımlanmasının ardından konuştu. Pierre-Olivier Gourinchas, "Son 80 yıldır işleyen küresel ekonomik sistem sıfırlanırken yeni bir döneme giriyoruz." dedi.



ABD'nin yürürlükteki tarife oranının 100 yıldan fazla bir süredir görülmemiş seviyeleri aştığını belirten Gourinchas, artan ticari gerilimler ve belirsizliğin küresel ekonomik büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacağını ifade etti. Gourinchas, küresel ekonomiye yönelik risklerin arttığını ve aşağı yönlü olduğunu aktardı.



ABD İÇİN RESESYON OLASILIĞI YÜZDE 40'A YÜKSELDİ



ABD'de ekonomisinde önemli bir yavaşlama öngördüklerini belirten Gourinchas, ülke ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 1,8 olacağını, ocak ayındaki tahminlerine kıyasla ABD ekonomisinin büyüme beklentisinde 0,9 puanlık aşağı yönlü bir revizyon olduğunu ancak ülke ekonomisi için öngörülen büyüme oranının bir resesyon olmadığını belirtti.



ABD ekonomisinin güçlü bir konumda olduğunu belirten Gourinchas, iş gücü piyasasının hala güçlü olduğunu ifade etti.



Tarife açıklamalarından önce de ABD ekonomisinde bazı zayıflama ve yavaşlama işaretleri gördüklerini aktaran Gourinchas, "Referans tahminimizde bir resesyon öngörmüyoruz. Risk değerlendirmemizi yaptığımızda, resesyon olasılığının ekim ayındaki yüzde 25 seviyesinden şu anda yüzde 40 civarına yükseldiğini görüyoruz." dedi.v