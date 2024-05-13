IMF'den Arjantin kararı

Arjantin'in IMF ile görüşmelerinde kritik bir aşama tamamlandı



IMF uzmanları, Arjantin'in ekonomik programının sekizinci gözden geçirmesini tamamladı ve 44 milyar dolarlık programı imzaladı.



IMF uzmanlarının hazırladığı raporun IMF İcra Kurulu'na sunulması bekleniyor. İcra Kurulu'nun onay vermesi halinde Arjantin, 800 milyar dolarlık kredi dilimine erişim sağlayacak.



Söz konusu kararın aşırı sağcı Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümeti için önemli olacağı belirtildi.



Kredi programına onay alması halinde Milei'nin IMF borç geri ödemelerini yerine getirebileceği veya yeni bir program müzakere edebilmek için yeniden masaya oturabileceği ifade edildi.



Arjantin halihazırda 44 milyar dolarlık kredi programıyla IMF'nin en büyük borçlusu konumunda bulunuyor. Taraflar bir süredir anlaşmaya ilişkin görüşmelerde yapıyordu.



Arjantin ekonomi yetkilileri ile IMF uzmanları geçen ay Buenos Aires'te görüşmüştü. Milei ve Ekonomi Bakanı Luis Caputo da geçen hafta Los Angeles'ta IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile aynı konferansa katılmıştı