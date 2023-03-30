IMF'den borç sorunu yaşayan ülkere yardım çağrısı

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç sorunu yaşayan ülkelere yardım çağrısı geldi.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva, daha iyi durumda olan ülkelerin korunaksız, özellikle de borç sorunları yaşayan ülkelere yardım etmesi gerektiğini söyledi.



IMF Başkanı böyle bir yardımın yüksek faiz oranlarının görüldüğü ve pekçok para biriminin değer kaybettiği mevcut koşullar altında özellikle önemli olacağını söyledi.



Boao Forumu'na katılan Georgieva, "Bu ülkelere borç yönetimi sağlamak üzere daha hızlı ve daha etkili küresel mekanizmalara acil şekilde ihtiyacımız var." dedi ve bahsi geçen mekanizmaların hem borç alacak hem de borç verecek taraflara fayda sağlayacağını ekledi.



Georgieva, "Başarılı olması durumunda küresel resimde belirsizliğe neden olan önemli bir unsur giderilmiş olur." dedi.



Davos, İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun Asya versiyonu olarak nitelendirilen ve yarın bitecek olan Boao

Forumu Çin'in güneyinde bulunan Hainan adasında düzenleniyor.

