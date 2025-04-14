IMF'den kritik uyarı: Borsalarda büyük düşüş olabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), ticari gerilime sebep olan gelişmeler de dâhil olmak üzere artan jeopolitik risklerin hisse senedi fiyatlarında büyük düzeltmelere yol açabileceğini belirtti.



Tam hâli 21 Nisan'da başlayacak olan bahar toplantıları sırasında yayımlanacak Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun bir bölümünü bugün paylaşan IMF, artan jeopolitik risklerin yol açacağı dalgalanmanın finansal piyasaların istikrarını tehlikeye atabileceğini ifade etti.



IMF, ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda açıkladığı ek gümrük vergileri gibi belirli adımlardan bahsetmese de çatışmalar, savaşlar, terör saldırıları, askeri harcamalar ve ticaret kısıtlamaları gibi konularda, haberlere dayalı risk ölçümlerinin 2022'den bu yana keskin şekilde arttığını dile getirdi.



Rapora göre, araştırma sonucunda savaşlar, diplomatik gerilime sebep olan olaylar veya terörizm gibi büyük risk unsurlarının hisse senedi fiyatlarını tüm ülkelerde aylık ortalama yüzde 1 puan aşağı çektiği, gelişmekte olan piyasalarda ise ortalama düşüşün yüzde yüzde 2,5 puan olduğu belirtildi.



Rusya'nın 2022'de başlattığı Ukrayna işgali gibi savaşlar risk oluşturan unsurlar arasında başı çekerken, hisse senedi getirilerinin de aylık ortalama yüzde 5 puan gerilemesine neden oldu. Çatışmalar, diğer jeopolitik risk etmenlerine kıyasla hisse getirilerinde iki kat daha fazla düşüşe yol açtı.



IMF, ayrıca ekonomik belirsizliğin yatırım portföylerinde aşırı ve beklenmedik kayıplar yaşanma olasılığı olarak adlandırılan piyasa kuyruk risklerini artırdığını ve bunun da borsa çöküşü riskini yükselttiğini söyledi.