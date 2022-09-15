IMF'den merkez bankalarına enflasyon uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya genelinde enflasyonun taban yayıldığına ve merkez bankası yetkililerinin enflasyonla mücadelede ısrarcı olması gerektiğine dikkat çekti.



Georgieva dün yaptığı bu açıklamayla, enflasyonun geçici olacağına yönelik geçen yıl yapılan tahminlerin yanlış olduğunu kabul etmiş oldu.



Georgieva, "Enflasyon inatçı, öngördüğümüzden daha geniş tabana yayılmış durumda. Bu da şu anlama geliyor... Merkez bankası yetkililerinin enflasyonla, enflasyonun gösterdiği kadar ısrarla mücadele etmesi gerekiyor" dedi.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Francois Villeroy de Galhau ile beraber katıldığı konferansta konuşan Georgieva, maliye ve para politikaları işe yararsa önümüzdeki senenin daha az zorlu geçebileceğini belirtti.

"YANLIŞ MALİYE POLİTİKASI ENFLASYONU KÖRÜKLEYEBİLİR"



Öte yandan Georgieva, maliye politikasının doğru hedeflenmediği takdirde "para politikasının düşmanı" haline geleceğini ve "enflasyonu körükleyeceğini" söyledi.



Georgieva'nın açıklamalarından bir gün önce ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklanmış, konaklama ve gıda fiyatlarının tırmanmaya devam ettiğini göstermişti.



Enflasyondaki artışın küresel ekonomiyi bekleyen "belirsizlik ve zorlukların yalnızca küçük bir kısmı" olduğunu belirten Georgieva, koronavirüs salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin de fiyat artışlarını ve yaşam pahalılığı krizini derinleştirdiğini belirtti.

