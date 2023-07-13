IMF'den Pakistan’ın 3 milyar dolarlık ekonomik programına onay

MF Yönetim Kurulu, dün Pakistan’a 3 milyar dolarlık mali yardım içeren 9 aylık Stand-By Anlaşmasını kabul etti.

Pakistan'ın ekonomik bir reform programına gireceği anlaşmaya göre 1.2 milyar doları peşin ve geri kalan miktarı ise 9 aylık sürede ödeneceği belirtilip “Pakistan'ın ekonomik reform programı, Pakistan halkına yardım etmek için sosyal ve kalkınma harcamaları için alan yaratırken, ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve şoklara karşı korunmak için acil çabaları desteklemeyi amaçlıyor.” denildi.



"DAHA FAZLA MALİ DİSİPLİN GEREKTİRECEK"

IMF, kararlı politika uygulamasının Pakistan ve programın başarısı için kritik öneme sahip olacağının altını çizerek “Bu, daha fazla mali disiplin, dış baskıları absorbe etmek için piyasa tarafından belirlenen bir döviz kuru ve enerji sektörü, iklim direnci ve iş ortamı ile ilgili reformlarda daha fazla ilerleme gerektirecekti.r” ifadelerini kullandı.



IMF, anlaşmanın Pakistan için zorlu bir ekonomik dönemeçte geldiğini belirterek “Zor bir dış ortam, yıkıcı seller ve politikadaki yanlış adımlar, Mali Yıl 23'te büyük mali ve dış açıklara, yükselen enflasyona ve aşınmış rezerv tamponlarına yol açtı.” açıklamasını yaptı.

