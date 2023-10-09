IMF'den Türkiye raporu: Politika değişikliği riskleri azalttı

IMF, Türkiye'de 25-29 Eylül arasında gerçekleşen rutin ziyaret sonrası rapor yayımladı.



Raporda, politika faizinin yükseltilmesi, vergilerin artırılması ve bazı finansal sektör önlemlerinin serbestleştirilmesi yönündeki son adımların riskleri azalttığı belirtildi.



IMF, atılan adımların yatırımcı güvenini artırdığını belirterek, Merkez Bankası'nın rezerv pozisyonunun da iyileştiğini ifade etti.



IMF Türkiye büyümesinin 2023’teki yüzde 4’ten 2024’te yüzde 3,25’e yavaşlamasını öngörüyor.



2024 yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 46’ya gerilemesini bekleyen IMF, bu yılın ise yüzde 69 enflasyonla tamamlanacağını tahmin ediyor.