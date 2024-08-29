IMF'den Türkiye raporu: Riskler önemli ölçüde azaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 4. Madde Gözden Geçirme Raporunu yayımladı.



IMF heyeti James Walsh öncülüğünde 29 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde 4. madde istişarelerini yürütmek amacıyla Türkiye’ye ziyarette bulundu.



IMF'nin raporunda öne çıkanlar:



Ekonomi politikalarındaki dönüşüm Türkiye'nin genel politika karışımını sıkılaştırarak kriz risklerini ciddi ölçüde azalttı ve güveni artırdı.



(Türk) Yetkililerin açıkladığı politikalar uyarınca, IMF yetkilileri hem GYSH büyümesinin ve enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor.



Yetkililerin enflasyonla mücadelede kademeli yaklaşımı büyüme üzerindeki etkiyi sınırlamayı amaçlasa da aşağı yönlü riskler taşıyor.



Mali politikaya odaklanan daha sıkı bir politika karışımı, riskleri azaltacak ve enflasyonu daha hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde düşürecek.



Enflasyonu azaltmaya destek olmak için daha büyük ve daha önden yüklemeli mali konsolidasyona gerekli.



Enflasyonun kesin olarak aşağı yönlü bir eğilime girene ve enflasyon beklentileri TCMB tahmin aralığına yaklaşana kadar sıkı finansal koşullara ihtiyaç duyulacak.



Hala yüksek olan enflasyon ataletinin ele alınması gerek.



Finansal istikrarın sürdürülmesi sürekli ihtiyatlı olmak ve daha fazla reform gerekecek.



Politika çerçevelerinin güçlendirilmesi, KOBİ'lere yönelik engellerin ele alınması, istihdam piyasasının işleyişinin iyileştirilmesi ve yeşil geçişin hızlandırılması, orta vadeli büyümeyi artıracak.