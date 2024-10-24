IMF'den Türkiye'ye asgari ücret uyarısı

2024 yılının sonuna gelirken, asgari ücret tartışmaları başladı.



Uluslararası Para Fonu'ndan Türkiye'deki asgari ücrete ilişkin değerlendirme geldi.



IMF'nin Türkiye Masası Başkanı Jim Walsh, asgari ücretin geçen seneki gibi yükseltilmemesi gerektiğini, bu durumun enflasyon için risk oluşturduğunu söyledi.



Walsh, "Asgarin ücretin geçen yılki gibi artırılması, enflasyon beklentileri için büyük bir çıpa oluşturuyor." dedi.



IMF Türkiye Masası Başkanı, hükümetin asgari ücret konusunda bir denge kurması gerektiğini söyledi.



Jim walsh, "Yetkililer de bunu yapması gerektiğini farkında" ifadelerini kullandı.



Uluslararası para fonu, hükümete yüksek asgari ücret artışı yerine düşük gelirliler için sosyal programlarının geliştirilmesi önerisinde bulundu.