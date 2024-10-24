IMF'den Türkiye'ye asgari ücret uyarısı
2024 yılının sonuna gelinirken gelecek yıla ilişkin asgari ücret tartışmaları başladı. Konuya ilişkin son açıklama IMF cephesinden geldi. Kuruluşun Türkiye Masası Başkanı, geçen yılki gibi yüksek bir artış olmaması gerektiğini söyledi.
2024 yılının sonuna gelirken, asgari ücret tartışmaları başladı.
Uluslararası Para Fonu'ndan Türkiye'deki asgari ücrete ilişkin değerlendirme geldi.
IMF'nin Türkiye Masası Başkanı Jim Walsh, asgari ücretin geçen seneki gibi yükseltilmemesi gerektiğini, bu durumun enflasyon için risk oluşturduğunu söyledi.
Walsh, "Asgarin ücretin geçen yılki gibi artırılması, enflasyon beklentileri için büyük bir çıpa oluşturuyor." dedi.
IMF Türkiye Masası Başkanı, hükümetin asgari ücret konusunda bir denge kurması gerektiğini söyledi.
Jim walsh, "Yetkililer de bunu yapması gerektiğini farkında" ifadelerini kullandı.
Uluslararası para fonu, hükümete yüksek asgari ücret artışı yerine düşük gelirliler için sosyal programlarının geliştirilmesi önerisinde bulundu.
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