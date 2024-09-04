IMF'den Ukrayna'ya inceleme: 16 milyar dolarlık finansman yolda!

Hükümetin gelir artırmak için ithalat ve tüketim vergilerini artıracak yeni adımları planladığı belirtildi.



Yetkililer, IMF incelenmesinin başarıyla tamamlanmasının ardından Ukrayna'ya önümüzdeki aylarda 1,1 milyar dolarlık yeni finansman sağlanacağını söyledi.



Ayrıca, Ukrayna borçlarını yeniden yapılandırmak ve azaltmak için tahvil yatırımcıları ile de anlaşmaya vardı.

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, hükümetin yılın geri kalanında savunmayı finanse etmek için yaklaşık 12 milyar dolar açıkla karşı karşıya olduğunu söylemişti.



Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ukrayna savaşın başlamasından bu yana Batılı ortaklarından yaklaşık 98 milyar dolar mali yardım aldı.