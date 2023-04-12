IMF'den ülkelere borç uyarısı

IMF'nin mali işler departmanı direktörü Vitor Gaspar, dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ABD ve Çin'in öncülüğünde küresel kamu borcunun koronavirüs salgınından önceki tahminlerden daha hızlı arttığını açıkladı.



Ülkelerin yüzde 60'ının kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının koronavirüs salgınından kaynaklı artışın ardından 2028 yılına kadar düşmesi beklenirken; Brezilya, Çin ve ABD'nin de aralarında bulunduğu büyük ekonomilerde kamu borcunun GSYH'e oranının hızlı şekilde artacağı öngörülüyor.



Gaspar, 2020 yılında kamu borcunun GSYH'e oranla küresel çapta neredeyse yüzde 100 seviyesine yükseldiğini ve 2022'de tarihteki en keskin düşüşü kaydettiğini açıkladı. Kamu borcu yine de koronavirüs salgınından önce görülen seviyenin yüzde 8 puana yakın üzerinde.



Gaspar bu yıl kamu borcunun GSYH'ye oranının normalleşmekten ziyade yeniden yükselmesini ve IMF'nin tahminlerinin son yılı olan 2028'de yüzde 99,6'ya ulaşmasını beklediklerini ekledi.



Reuters'a konuşan Gaspar, "Brezilya, Çin, Japonya, Güney Afrika, Türkiye, ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu birçok büyük gelişmiş ekonomide ve büyük gelişmekte olan ekonomilerde kamu borcunun GSYH'ye oranının hızlı biçimde artması bekleniyor. En büyük iki ekonomi baskın etki gösteriyor." açıklamasını yaptı.



Gaspar, düşük gelirli gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ise kamu borcunun GSYH'ye oranının koronavirüs salgını sırasında hafif arttığını ve gelecek yıllarda salgın öncesi seviyelerin altına düşmesinin beklendiğini belirtti.

