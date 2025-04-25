IMF'den ülkelere çözüm çağrısı

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, basın toplantısı düzenledi.



Konuşmasında, ekonomik büyüme tahminlerini aşağı çektiklerini hatırlatan Gerogieva, piyasa oynaklığı nedeniyle belirsizliğin had safhaya çıktığını söyledi.



Dünya ekonomisinin yeni ve büyük bir sınavla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Georgieva, bunun ülkeleri zor duruma soktuğunu dile getirip "Ülkelerin ticari gerginlikleri hızlı bir şekilde ortadan kaldırması gerekiyor." diye konuştu.



IMF Başkanı, tüm ülkelerin dış ticaret engellerini azaltması gerektiğini belirtti.

