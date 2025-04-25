IMF'den ülkelere çözüm çağrısı
Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, ticaret savaşı ile ilgili belirsizliklerin çok maliyetli olduğunu söyleyip gerilimin hızlı bir şekilde çözülmesi çağrısı yaptı.
Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasında, ekonomik büyüme tahminlerini aşağı çektiklerini hatırlatan Gerogieva, piyasa oynaklığı nedeniyle belirsizliğin had safhaya çıktığını söyledi.
Dünya ekonomisinin yeni ve büyük bir sınavla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Georgieva, bunun ülkeleri zor duruma soktuğunu dile getirip "Ülkelerin ticari gerginlikleri hızlı bir şekilde ortadan kaldırması gerekiyor." diye konuştu.
IMF Başkanı, tüm ülkelerin dış ticaret engellerini azaltması gerektiğini belirtti.
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