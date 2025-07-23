IMF'ten kırmızı uyarı: Açıkla karşı karşıya

Uluslararası Para Fonu'na göre Malavi'nin bu yılki borç faturası, sahip olduğu dış rezervlerden 2 milyar dolar daha fazla olacak. Bu miktar ülkenin toplam ekonomisinin neredeyse beşte birine denk geliyor.



Washington merkezli kredi kuruluşu, Güney Afrika ülkesinin brüt rezervlerinin bu yıl 118 milyon dolara düşmesini bekliyor. IMF tarafından Salı günü yayınlanan projeksiyonlara göre, ödenmemiş döviz borçları, ödemeler ve fonun yabancı para cinsinden borçlar olarak adlandırdığı kalemler çıkarıldığında, denge kırmızıda kalıyor.



IMF yaptığı açıklamada "Malavi yüksek enflasyon, sürdürülemez mali ve borç görünümü, döviz sıkıntısı ve yakıt kıtlığı ile karşı karşıya olduğu kritik bir dönemeçte. Kararlı ve acil politika eylemlerine ihtiyaç duyuluyor." açıklamasını yaptı.



IMF, bunun bir kısmının Afrika İhracat-İthalat Bankası'na borçlu olup olmadığı da dahil olmak üzere toplam borçların bir dökümünü vermedi. Kahire merkezli kredi kuruluşu Mayıs ayında yaptığı açıklamada Malavi'nin, borç yapılandırmalarını tamamlamakta olan Gana ve Zambiya ile birlikte ödemelerinde “güncel” olduğunu belirtmişti.



Arjantin gibi ülkelerin net rezervleri milyarlarca dolar eksideyken, 11 milyar dolarlık ekonomisiyle kıyaslandığında Malavi'nin açığının büyüklüğü dikkat çekici oldu.



IMF, daha fazla ayrıntı vermeden, eksi 2 milyar doların hem borç ödeme gecikmelerini hem de hükümetin “başka yollarla hizmet verdiği” kredileri içerdiğini söyledi.



Malavi, IMF'nin bu yıl gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 31.6'sına ulaşmasını beklediği dış borcunu yeniden yapılandırma sürecinde. Bu toplamın bir kısmı Afreximbank'a olan yaklaşık 500 milyon dolar ve Ticaret ve Kalkınma Bankası'na olan yaklaşık 400 milyon dolar borcu içeriyor.



Hükümet bu ayın başlarında yaptığı açıklamada ikili ve ticari alacaklılarla kapsamlı bir borç yeniden yapılandırma anlaşmasını tamamlamaya yakın olduğunu söyledi.