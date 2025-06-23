IMF'ten risk uyarısı geldi

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel belirsizlik artarken, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıların enerji kanallarının ötesinde daha geniş etkileri olabileceği konusunda uyardı.



Georgieva, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Bunu, son derece belirsiz bir ortamda başka bir belirsizlik kaynağı olarak görüyoruz. Şimdiye kadar en büyük şok enerji fiyatlarında görüldü ve IMF bunu yakından takip ediyor, ancak ikincil ve üçüncül etkiler de olabilir. Büyük ekonomilerde büyüme beklentilerini vuran daha fazla türbülans olursa, küresel büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar tetiklenebilir" dedi.

