İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, birinci çeyrekteki ekonomik büyüme oranı daha önce tahmin edilen yüzde 0,1'den 0,3'e revize edildi.



İkinci çeyrekte ise ekonomi yüzde 0,2 büyüme kaydetti.



Nisan-haziran dönemindeki büyümede üretim sektörü yüzde 1,2 büyüyerek itici güç oldu.



ONS'nin bugün yayımladığı verilerde, 2022'ye ilişkin ekonomik büyüme oranı da daha önce tahmin edilen yüzde 4,1'den 4,3'e revize edildi.

