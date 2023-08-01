İngiliz ekonomisinde resesyon riski artıyor

İngiltere'de son dönemde açıklanan verilerin ve öncü sektör göstergelerinin giderek zayıflaması ülke ekonomisinin resesyona gireceğine ilişkin endişeleri artırırken, ekonomistler, ülkenin ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede dün Nationwide’dan yapılan açıklamada konut fiyatlarının temmuzda yüzde 3,8 azalarak son 14 yılın en sert düşüşünü kaydettiği belirtilmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) bir önceki aydaki 46,5 seviyesinden temmuzda 45,3’e düşmesine ilişkin değerlendirmede de, “İngiltere’de imalat sanayisinin düşüşü temmuzda kötü bir yola girdi, (sektörde) üretim çıktısı, istihdam ve yeni siparişlerindeki daralma hızlandı.” ifadelerine yer verildi.

İngiliz ekonomisinin görünümüne ilişkin BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan Alianz Başekonomisti Mohamed El-Erian, halkın artan konut kredilerinin, şirketlerin de yüksek borçlanma maliyetlerinin sancısını hissettiğini, küresel aktivitenin de (bu duruma) yardımcı olmadığını söyledi. El-Erian, “Evet, gerçekten resesyona girme riskimiz var.” diye konuştu.



"EKONOMİ BU YILIN SONU YA DA GELECEK YILIN BAŞINDA RESESYONA GİREBİLİR"



RSM İngiltere ekonomisti Thomas Pugh, paylaştığı basın bilgi notunda İngiliz ekonomisinin gelecek yılın başında resesyona girebileceği tahmininde bulunarak, reel ekonominin yüksek politika faizlerinden olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.



Capital Economics Başekonomisti Paul Dales de konuya ilişkin bir bilgi notu paylaştı. Dales, enflasyon artışının hız kesmesine rağmen İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizinde 50 baz puanlık artış beklediğini belirtti.



Ülkede çalışanların ücretlerinin yüksek enflasyon seviyesinin altında kaldığını vurgulayan Dales, çekirdek enflasyonun 2024 yılının sonuna kadar yüzde 2 hedefine düşürülemeyeceği öngörüsünde bulundu.



İngiltere’de gelecek yılın ikinci yarısına kadar faizlerin zirve seviyesinde kalması olasılığının bulunduğunu belirten Dales, ülke ekonomisinin bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında resesyona girmesinin beklendiğini belirtti.



"VERİLER ENDÜSTRİNİN DURGUNLUKLA KARŞI KARŞIYA KALMA RİSKİ ALTINDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"



İngiliz Perakendeciler Birliği (Make UK) tarafından yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kıdemli Ekonomist Fhaheen Khan ise ülkede endüstriyel strateji eksikliğinin en çok İngiliz fabrikalarının üretimini etkilediğini savundu.



Khan, “Bugünün imalat sektörü PMI verisi, ekonominin anemik büyümeye doğru kaydığını ve endüstrinin şu anda bir durgunlukla karşı karşıya kalma riski altında olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.



Forex.com Analisti Fawad Razaqzada da sosyal paylaşım platformu Twitter paylaşımında, "İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizinde 25 baz puan artışa giderek yüzde 5,25’e yükseltmesi piyasalar tarafından fiyatlanmış durumda. Piyasalarda yıl sonuna kadar iki kez daha faiz artışına gidilmesi beklentisi var.” ifadelerini kullandı.



S&P Global/CIPS’ten bu sabah yapılan açıklamada, ülkede imalat sanayi PMI verisinin 45,3’e gerileyerek 2020 yılının mayıs ayında bu yana en düşük seviyesini gördüğü belirtilmişti.

FAİZ KARARI PERŞEMBE AÇIKLANACAK



BoE, enflasyonun mayısta yüzde 8,7 ile yapışkan kalmasının ardından 50 baz puan artışa giderek politika faizini yüzde 4,50'den yüzde 5'e çıkarmıştı.



Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantısında politika faizini yüzde 5'ten yüzde 5,25'e çıkararak son 15 yılın en yüksek seviyesine yükselteceğini öngörüyor.

