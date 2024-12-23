İngiliz ekonomisinde yatay seyir

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ilk büyüme tahmini yüzde 0,1'den aşağı yönlü revize edildi.



Ülke ekonomisi temmuz-eylül döneminde çeyreklik bazda yatay seyretti.



Hizmet sektörü bu dönemde büyüme göstermezken, inşaat sektöründeki yüzde 0,7'lik büyüme imalatta görülen yüzde 0,4'lük düşüşü dengeledi.



Öncü tahminler, kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 gerilediğini gösterdi.



Ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 0,9'luk artış kaydetti.