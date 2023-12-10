İngiliz ekonomist Ash: 2024 yılı Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir

İngiliz ekonomist ve Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'te, Türkiye’deki ekonomik gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.



Ekonomi yönetiminin değişmesiyle Türkiye'ye karşı yurt dışında güven oluştuğuna değinen Ash, teknoloji yatırımları ve demografik yapının Türkiye için umut verici olduğunu ifade etti.



Ash, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye geri dönmek istediğini söyleyerek, gelecek yıl liranın istikrar kazanacağını ve dezenflasyon sürecinin başlayacağını dile getirdi.



"BİZ BU HİKAYEYE İNANIYORUZ"



Türkiye'yi bir üretim üssü olarak tanımlayan Ash, yeni ekonomi yönetimi için, "Son zamanlarda makro finansal istikrar yoktu. Şimdi yeni ekonomi politikası ekibi ve ona liderlik eden (Hazine ve Maliye Bakanı) Mehmet Şimşek ve (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize) Gaye Erkan ile kapsamlı ve ikna edici politikalar gördük. Biz bu hikayeye inanıyoruz. Beceri ve üretim açısından buraya yatırım yapmanın hala mantıklı olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.



İnsansız hava araçları ve askeri teknoloji alanında yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkati çeken Ash, elektrikli araç üretimi ve turizmdeki büyümeyle Türkiye’nin rakipleri karşısında hızlı bir ilerleme kaydettiğine vurgu yaptı.



Ash, "Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Türkler teknoloji istiyor. İnsansız hava araçları teknolojisine, Teknofest'e verilen tepkiye bakın, kaç tane genç Türk var orada. Çok iyi bir bankacılık sektörü ve çok iyi bir imalat sektörü var. Aslında iyi bir konumda. Türkiye, bir şeyler üretiyor ve ihraç ediyor." diye konuştu. ​​​​​​​



"LİRA İSTİKRAR KAZANMAYA BAŞLAYACAK"



Ash, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin başlayacağını ve liranın istikrar kazanacağını ifade ederek, "Enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Lira istikrar kazanmaya başlayacak ve bence bu da parayı Türkiye'ye geri getirecek." dedi.



Uluslararası iş dünyasının Türkiye'ye yeniden yatırım yapmak istediğini dile getiren Ash, yakın gelecekte yaşanabileceklere ilişkin, "2024 yılı Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir. Türkiye'nin uluslararası banka raporlarını okuyorum. Turizmden on milyarlarca dolar kazanıldı ki bu büyüme için harika bir şey. İstihdam için iyi. Cari işlemler hesabı için iyi, bu da makro finansal istikrarı besliyor." ifadelerini kullandı.



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