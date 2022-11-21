İngiliz hükümetine "iş gücü krizine karşı harekete geçme" çağrısı

Birmingham’da düzenlenen İngiliz Sanayi Konfederasyonu (Confederation of British Industry-CBI) yıllık genel toplantısında konuşan Tom Danker, İngiliz politikacılardan ülkenin göç politikaları konusunda daha pratik çözümler üretmeleri çağrısında bulundu.

Danker konuşmasında İngiliz hükümetinin vasıflı çalışan sıkıntısı çekilen alanlarda ekonomik temelli göçe olanak sağlaması gerektiğini söyledi.



CBI Direktörü Danker iş dünyası temsilcilerine ekonominin içerisinde bulunduğu iş gücü açığı konusunda dürüst olma çağrısında bulundu ve “Ne ihtiyacımız olan çalışanlar var, ne de verimliğimiz” İfadesini kullandı.



Danker konuşmasında, “Önce yüz binlerce çalışanı salgın döneminde ekonomik aktivitenin durması nedeniyle kaybettik. Eğer o kesimin şimdi yeniden şimdi işe döneceğini düşünenler, özellikle Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) baskı altındayken, kendilerini kandırıyorlar” yorumunda bulundu.

"MEVCUT POZİSYONLARDA ÇALIŞMAK İSTEYEN İNGİLİZ YOK"



Ülkedeki iş gücü sıkıntısının temellerinin derinlere indiğine işaret eden Danker, “Mevcut pozisyonlarda çalışmak isteyen İngiliz yok. Aranan vasıflar ve iş gücü arasında uyumsuzluk var. Otomasyon sistemlerinin işlerin büyük bir kısmını yapabileceğini düşünmek ise gerçekçi değil” İfadelerini kullandı.



İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, geçen cuma ülke ekonomisi için göçün son derece önemli olduğunu belirtmesine rağmen, yıllık göçmen sayısının azaltılmasını hedeflendiklerini kaydetmişti.



İngiliz Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin (OBR) verilerine göre, ülke yılda ortalama 200 binin üzerinde göçmen kabul ederken, 2026 yılında yıllık göçmen sayısının 205 bine ulaşması bekleniyor.



İngiltere’de bu yılın eylül ayı itibarıyla işsiz sayısı 1 milyon 244 bin ile yüzde 3,4 olarak kaydedildi.



Ülkede bu yılın ekim ayı itibarıyla vasıflı iş gücü açığı ise 1 milyon 225 bin olarak kaydedildi.

