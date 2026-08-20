İngiliz moda sitesinin sahte indirimlerine para cezası

Perşembe günü, Fransız düzenleyicileri, İngiliz moda sitesi Boohoo'da sahte satış fiyatları da dahil olmak üzere aldatıcı ticari uygulamalar tespit etmesinin ardından markaya 2,33 milyon euro (2,7 milyon dolar) tutarında para cezası verdiklerini açıkladı.

Fransa 'nın dolandırıcılıkla mücadele ve tüketiciyi koruma kurumu DGCCRF tarafından yapılan bir soruşturma, kıyafetlerin ve diğer ürünlerin sıklıkla indirimliymiş gibi tanıtıldığını, ancak gerçekte indirimli olmadığını veya yanıltıcı indirim fiyatlarıyla satıldığını ortaya çıkardı.

Ayrıca reklamlarda deri veya süet olarak tanımlanmış ürünler aslında sentetik malzemelerden yapılmıştı.

Dolandırıcılıkla mücadele kurumu, konuyla igili yaptığı açıklamada, "İndirimli fiyatlar ve sürekli satışların kullanılması, müşterilere çok iyi fırsatlar yakaladıkları izlenimini verdi ve muhtemelen satın alımlarını etkiledi." diye belirtti.

Yapılan incelemede, kontrol edilen yüzlerce ürün arasında, yüzde 40'ının aslında indirimde olmadığı, yüzde 7'sinin indirimli fiyatlarının reklamda belirtilen indirimle uyuşmadığı ve yüzde 48'inin ise orijinal fiyatından daha pahalı olduğu tespit edildi.

DGCCRF, ilanların toplamda yüzde 95'ini yönetmeliklere uygun bulmadığını açıkladı.

Çevrimiçi perakende şirketi Boohoo, Debenhams Grubu'nun bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Boohoo, 2021 yılında İngiliz mağaza zinciri markasını iflas sürecinden satın alarak adını devralmıştı.