İngiliz petrol devi 2022'den bu yana en yüksek kârını açıkladı

Shell, Ortadoğu'daki savaşın doğalgaz üretimindeki düşüşe rağmen tüccarları için fırsatlar yaratmaya devam etmesiyle, 2022'den bu yana en yüksek üç aylık kârını açıkladı.

Financial Times 'in yaptığı habere göre şirket, analistlerin 8,9 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde ve geçen yılın aynı çeyreğindeki 4,3 milyar dolardan daha fazla olmak üzere 9,8 milyar dolarlık düzeltilmiş kazanç bildirdi.

Emtia piyasalarındaki fiyat dalgalanmaları genellikle yatırımcıların yararına olur. Çünkü bu dalgalanmalar alıcılar ve satıcılar arasında daha büyük fiyat farklarına yol açar, arbitraj fırsatlarını artırır ve enerji şirketleri ile havayolları gibi müşterilerden riskten korunma talebini yükseltir.

İngiliz petrol devi, Katar'ın Pearl adasında bulunan gazdan sıvı yakıt üretme tesisini etkileyen Orta Doğu 'daki savaşın, çeyrekten çeyreğe gaz üretimindeki yüzde 31'lik düşüşün ana sebebi olduğunu belirtti.

Şirketin CEO'su Wael Sawan, savaşın küresel enerji piyasalarında ciddi aksamalara yol açtığını bildirdi.

Shell, Mayıs ayında üç aylık hisse geri alım programını 3 milyar dolara düşürdükten sonra, yılın başından bu yana rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Şirket, önümüzdeki çeyrekte hisse geri alımlarını aynı seviyede tutacağını, ancak ARC Resources'ı satın alması nedeniyle önceki çeyrekte gerçekleştiremediği 1,2 milyar dolarlık hisse geri alımını da tamamlayacağını belirtti.