İngilizler geçim sıkıntısına düştü

Yapılan araştırmaya göre, her zamankinden daha fazla insan mevcut gelirleriyle yaşamakta zorlanırken, sadece üçte biri rahat yaşadığını söylüyor.



Yükselen fiyatlar ve düşük maaş artışları son yıllarda pek çok insanın mali durumunu zora soktu.



GEÇİM SIKINTISI ARTIYOR



Artık yüzde 26'lık rekor bir kesim geçimini sağlamanın zor olduğunu söylüyor. Pandemiden önce bu oran yüzde 16 idi.



İngiliz Sosyal Tutumları raporuna göre, üçte ikisi de gelirlerinin enflasyona ayak uyduramadığını söylüyor.



Bu oran, 2023'te hayat pahalılığı krizinin zirvede olduğu dönemde kaydedilen yüzde 70'lik orandan çok az daha iyi.



Dondurulmuş vergi eşiklerinin de etkili olduğu görülüyor. Yüzde 61'i düşük gelirlilerin vergilerinin çok yüksek olduğunu söylerken, yüzde 44'ü orta gelirlilerin de çok fazla vergi ödediğine inanıyor.



Bu rakamlar 2016'dan bu yana sırasıyla dokuz ve 13 puan arttı.

"VERGİLER ÇOK DÜŞÜK"



Ancak en yüksek gelirliler söz konusu olduğunda yüzde 44'lük bir kesim vergilerin çok düşük olduğuna inanıyor.



Engelli yardımları için daha fazla harcama yapılmasına verilen destek 2017'deki yüzde 67'lik orandan yüzde 45'lik rekor bir düşüşle en düşük seviyeye geriledi ancak rapora dahil olanların sadece yüzde 11'i harcamaların azaltılması gerektiğini düşünüyor.



Ankete katılanların yaklaşık yüzde 29'u engelli yardımı almanın insanlar için “çok kolay” olduğunu düşünüyor.