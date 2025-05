İngiltere acı reçeteyi uygulayabilir

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) yaptığı açıklamada, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in, kısmen işverenlere yönelik vergi artışının ekonomik büyümeye vurduğu darbe nedeniyle bütçe hedeflerini yine kaçırmaya hazırlandığını ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla vergi artışı olasılığını artırdığını söyledi.



NIESR, bu on yılın geri kalanında beklenenden daha zayıf büyümenin, hükümetin 2029/30 vergi yılında vergi olarak topladığından 57 milyar pound daha fazla harcama yapmasına neden olabileceğini söyledi.



Reeves, on yılın sonuna kadar mevcut bütçeyi dengelemeyi mali hedeflerinden biri haline getirdi ve yatırım dışı tüm harcamaları borçlanma yerine vergilendirme yoluyla finanse etti.



Kasım ayında iş dünyasına yönelik büyük bir vergi artışı açıkladı ve bu da 2029/30 mali hedeflerine ulaşması için kendisine sadece 10 milyar poundluk dar bir alan bıraktı.



Üç aylık görünüm raporunda NIESR, İngiltere'nin ekonomik büyüme tahminini daha önce %1,5 iken 2025'te %1,2'ye düşürdü, 2026 için tahminini değiştirmeyerek %1,5'te tuttu ve sonraki yıllar için tahminlerini 2030'a indirdi.



NIESR'de kıdemli bir ekonomist olan Benjamin Caswell, not indiriminin ABD Başkanı Donald Trump'ın artan ticaret tarifelerinin etkisinden ziyade çoğunlukla iç faktörleri yansıttığını söyledi.



Caswell, "Evet, gümrük tarifeleri çok fazla belirsizlik yarattı, ancak bunun temelde hükümeti kancadan kurtarması gerektiğini düşünmüyorum" dedi.



Reeves, İngiltere'nin görünümünden bahsederken değişen küresel ekonomik tabloya atıfta bulundu.