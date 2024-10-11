İngiltere ekonomisi ağustosta büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ağustosa ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.



Buna göre, temmuzda yatay seyir izleyen ülke ekonomisinde ağustosta büyüme yüzde 0,2 oldu. Ekonomi, haziran-ağustos döneminde önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 büyüme kaydetti.



​​​​​​​Ağustosta hizmet sektörü yüzde 0,1 büyürken inşaat ve sanayi sektörleri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,5 büyüdü. İmalat sektörü temmuzda yüzde 0,7 ve inşaat yüzde 0,4 küçülmüştü.