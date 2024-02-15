İngiltere ekonomisi resesyona girdi

İngiliz ekonomisi geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçüldü ve son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girdi.



İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2023'ün son çeyreğinde hizmet, üretim ve inşaat sektörlerinde düşüş görüldü.



Hizmet sektörü yüzde 0,2, üretim yüzde 1 ve inşaat üretimi yüzde 1,3 küçüldü.



Ekonomi, yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Ekonomistlerin beklentisi küçülmenin yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.



İngiliz ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,1 daralmıştı. Böylece, İngiltere ekonomisi son iki çeyrektir küçülerek teknik resesyona girdi.



ONS, son iki çeyreklik dönemde ekonominin yüzde 0,5 daraldığını tahmin etti. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, reel ekonominin yüzde 0,2 küçüldüğü tahmin edildi.

RESESYON NEDİR?



Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanmasıdır. Bu dönemlerde toplam üretim miktarında gerileme olur. Bununla birlikte, işsizlik artar ve milli gelir düşer. Resesyon sonucunda ülkelerin ekonomik şartlarında negatif değişimler yaşanır.