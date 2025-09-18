İngiltere faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 4 seviyesinde sabit tutmak için 7'ye karşı 2 oyla karar aldı. İki üye ise faiz oranının yüzde 3,75'e 25 baz puan indirilmesini destekledi. Para Politikası Kurulu (PPK) da niceliksel sıkılaştırmayı yavaşlatmak ve devlet tahvili varlıklarını gelecek yıl 70 milyar sterlin azaltarak 488 milyar sterline düşürmek için 7'ye karşı 2 oyla karar aldı.



Politika yapıcılar, geçmiş şokların ardından enflasyondaki düşüşte kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. Bu ilerleme, kısıtlayıcı politikalarla desteklendi. Ancak enflasyon hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor. Ağustos ayında yüzde 3,8 seviyesinde seyreden TÜFE'nin Eylül ayında hafifçe yükselip ardından yüzde 2'ye doğru gerilemesi bekleniyor.



Ücret artışı hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor ve daha da yavaşlaması bekleniyor. Hizmet enflasyonu ise istikrarlı seyretti. PPK, orta vadeli enflasyona yönelik yukarı yönlü risklere işaret etmekle birlikte, zayıflayan GSYİH büyümesine, gevşeyen işgücü piyasasına ve ekonomideki durgunluğa dikkat çekti. Komite, geleceğe yönelik olarak, faiz indirimleri için önceden belirlenmiş bir yol olmaksızın, kademeli ve veri odaklı bir yaklaşımın altını çizdi ve gelecekteki gelişmelere yanıt verme esnekliğini korudu.