İngiltere faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası faiz indirimi kararı aldı. Banka faizi yüzde 4.5'ten yüzde 4.25'ye indirdi.

Komitede 5 üye 25 baz puanlık indirim yönünde oy kullanırken, iki üye 50 baz puanlık indirim, iki üye ise faizin sabit tutulması tarafında yer aldı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey “Enflasyonist baskılar azalmaya devam etti, bu nedenle bugün faizleri tekrar indirebildik. Geçtiğimiz birkaç hafta küresel ekonominin ne kadar öngörülemez olabileceğini gösterdi. Bu nedenle kademeli ve dikkatli bir yaklaşım izlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kademeli gevşemeye rağmen politika faizinin enflasyonist baskılara karşı kısıtlayıcı olmaya devam ettiği belirtilerek yıllık enflasyonun martta yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleştiği anımsatıldı.



