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İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5,25'te bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı

BoE, yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Banka beklentilere paralel politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu.

Ülkede faiz oranı 15 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

BOE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullandı.

BOE Başkanı Andrew Bailey enflasyonun kalıcı şekilde hedef seviyeye gerileyeceğine yönelik daha fazla kanıt görmek gerektiğini söyledi.

Faiz indirimi beklentileri öteleniyor

indirimi beklentileri öteleniyor

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