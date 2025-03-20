İngiltere Merkez Bankası faizi pas geçti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıkladı.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,5'te sabit tuttu.

BoE, gelecek birkaç toplantıda faizlerin indirileceği yönünde varsayım yapılmasına karşı uyarıda bulundu.



Dokuz üyeli para politikası kurulunun 8 üyesi politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullandı.



BoE Başkanı Andrew Bailey yaptığı açıklamada "Şu anda çok fazla ekonomik belirsizlik var." dedi.



Bailey, BoE'nin faizlerin hâlâ kademeli olarak düşme eğiliminde olduğu izleniminde olduklarını fakat altı haftalık faiz belirleme toplantılarının her birinde küresel ve yerel ekonomilerdeki gelişmeleri yakından izleyeceklerini söyledi.