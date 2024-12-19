İngiltere Merkez Bankası faizi pas geçti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıkladı.

Banka politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit tuttu. Kararda ücret artışları ile kalıcı enflasyona yönelik riskler etkili oldu.

Faiz kararı oy çokluğuyla alındı. Üç üye politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,5'e çekilmesini savundu.



İngiltere Merkez Bankası, para politikası kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kademeli bir yaklaşımın uygun olmaya devam ettiğini söyledi.



Karar metninde "Enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecek." ifadeleri kullanıldı.



BoE, kasımdaki toplantısında yine piyasa beklentilerine paralel 25 baz puan düşürerek 4,75'e çekmişti. BoE, bu yıl ağustos ve kasım olmak üzere iki seferde toplam 50 baz puan faiz indirdi.

Bankanın bir sonraki faiz kararı 6 Şubat 2025'te açıklanacak.