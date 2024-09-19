İngiltere Merkez Bankası faizi pas geçti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5'te sabit bıraktı.



BoE, bilançosunda tuttuğu devlet tahvillerini gelecek 12 ay içinde 100 milyar sterlin daha azaltmaya karar verdi.



BoE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun sekiz üyesi politika faizinin yüzde 5'te sabit tutulması yönünde bir üye ise 0,25 puan indirilmesi yönünde oy kullandı.



BoE Başkanı Andrew Bailey, gelecek aylarda faizin kademeli olarak indirilebileceği mesajını verirken faizlerin "çok fazla veya çok hızlı düşürülmemesi için dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.



Ekonomistler de politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.