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İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puanlık artışla yüzde 1,25'e çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 14:06 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 14:24

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artışı

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ABD 'nın (Fed) faizde artışa gitmesi sonrası Merkez Bankası (BOE) da faizde yukarı yönlü adım attı.

İngiltere Merkez Bankası politika faiz oranını beklentilere paralel 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı.

BOE böylece aralık ayından bu yana faizleri beş kez artırmış
oldu. BOE aralık ayında, corona virüs salgınının ortaya çıktığı
2020 yılından bu yana dünya genelinde faizleri artıran ilk büyük
merkez bankası olmuştu.

'DAHA SERT' ADIM UYARISI

BOE yüzde 11'in üzerine çıkan enflasyonun yarattığı tehlikeleri ortadan kaldırmak için daha sert adımlar atmaya hazır olduğu uyarısında bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün 28 yılın en büyük faiz artırımına gitmişti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3.4'e çıkarmıştı.

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