İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artışı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizde artışa gitmesi sonrası İngiltere Merkez Bankası (BOE) da faizde yukarı yönlü adım attı.



İngiltere Merkez Bankası politika faiz oranını beklentilere paralel 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı.

BOE böylece aralık ayından bu yana faizleri beş kez artırmış

oldu. BOE aralık ayında, corona virüs salgınının ortaya çıktığı

2020 yılından bu yana dünya genelinde faizleri artıran ilk büyük

merkez bankası olmuştu.



'DAHA SERT' ADIM UYARISI

BOE yüzde 11'in üzerine çıkan enflasyonun yarattığı tehlikeleri ortadan kaldırmak için daha sert adımlar atmaya hazır olduğu uyarısında bulundu.



ABD Merkez Bankası (Fed) dün 28 yılın en büyük faiz artırımına gitmişti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3.4'e çıkarmıştı.

