İngiltere Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere paralel şekilde 16 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'ten yüzde 5'e düşürdü.



BoE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 5 üyesi politika faizinin 25 baz puan faiz indirimi ile yüzde 5'e düşürülmesi yönünde oy kullandı. 4 üye ise sabit tutulması yönünde görüş bildirdi.



Ekonomistler de politika faizinin yüzde 5'e düşürülmesini bekliyordu.



BoE Başkanı Andrew Bailey, BoE para politikası kurulunun gelecekte atacağı adımlarda temkinli hareket edeceğini söyledi.



İngiltere Merkez Bankası, Mart 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gitti.

POLİTİKA FAİZİ BİR YIL SONRA DEĞİŞTİ

BoE, ülkede tüketici fiyatlarının artmasıyla sıkılaşma döngüsüne Aralık 2021'de politika faizinde 15 baz puan artışla başlamış ve faizi yüzde 0,25'e yükseltmişti.



Politika faizini 2022'de üst üste dört kez 25'şer baz puan yükselten BoE, 2022'nin ikinci yarısındaki keskin artışlarla politika faizini yıl sonunda yüzde 3,50'ye çıkarmıştı.



BoE'nin sıkılaşma adımları 2023'te de devam etmiş ve banka 2023'teki ilk 5 toplantısında da politika faizini yükselterek yüzde 5,25'e taşımıştı. BoE, politika faizini Ağustos 2023'ten beri son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tutuyordu.



İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin verilerine göre, ülkede manşet enflasyon haziranda yüzde 2 ile BoE'nin hedefine ulaşmış ancak hizmet sektörü enflasyonu yüzde 5,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.