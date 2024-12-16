İngiltere özel sektör istihdamında son 4 yılın en hızlı düşüşü

S&P Global, İngiltere'de aralık ayına ilişkin bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.



Buna göre, bileşik PMI aralıkta 50,5 olarak ölçüldü. Kasım ayında da 50,5 olan bu seviye, son 13 ayın en düşük aktivitesi olarak kayıtlara geçmişti.



İngiltere'de aralıkta hizmet sektörü aktivitesi ise kasımdaki 50,4 seviyesine göre artış göstererek 51,4'e yükseldi.

11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ



İmalat PMI 47,3 ölçülürken, bu rakam da son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.



Özel sektör üretimi ve ticari faaliyetlerdeki artış hizmet sektörünün dengelenmesine katkı sağlamasına rağmen, bu dönemde ülkede azalan talep, artan istihdam maliyetleri ve daralan marjların etkisiyle, özel sektör istihdamında Ocak 2021'den beri görülen en keskin düşüş kaydedildi.