İngiltere, Ruslara LNG sattırmayacak

İngiltere, Kremlin'in enerji gelirlerini azaltarak Ukrayna'yı desteklemek için attığı son adımla, şirketlerin Rus sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı için nakliye ve sigorta gibi hizmetler sunmasını yasaklamayı planlıyor.

Reuters'ın haberine göre, Ekim ayında Avrupa Birliği, 1 Ocak 2027'den itibaren Rusya'dan LNG ithalatını yasaklayacak yeni yaptırımları onaylarken, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Lukoil ve Rosneft'i hedef aldı.

İngiltere hükümeti Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın LNG ihracatı için hizmet sağlayan firmalara erişimini engelleyerek daha da ileri gitmeyi hedeflediğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Salı ve Çarşamba günleri Kanada'da düzenlenecek Yedili Grup dışişleri bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Yasak, Avrupalı ​​ortaklarımızla uyumlu bir şekilde 2026 yılı içinde aşamalı olarak uygulanacak" dedi.