İngiltere vasıflı işçi ordusu yaratacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve yabancı işgücüne bağımlılığı azaltmak amacıyla Birleşik Krallık'ın vasıflı işgücünü arttırmak için 275 milyon sterlin (371 milyon dolar) yatırım yapacak.



Pazar günü açıklanan fon, mühendislik ve savunma gibi sektörlerdeki beceri eksikliklerini gidermeyi amaçlayan teknik eğitim ve çıraklık eğitimlerini elden geçirmek için kullanılacak. Bu, hükümetin bu hafta açıklamayı planladığı ulusal yenilenme için 10 yıllık bir plan içeren yeni bir sanayi stratejisinin parçası.



Teknik Mükemmellik Kolejleri ve sektörle uyumlu kursların oluşturulmasını destekleyerek mühendislik yeteneklerini artırmaya yönelik 100 milyon sterlinden fazla kaynak aktarılacak.



Yetkililer, bu girişimin 2029 yılına kadar inşaat ve makine mühendisleri, programcılar ve sistem tasarımcıları da dahil olmak üzere binlerce çalışanı eğitebileceğini söylüyor.



Britanya'nın vasıflı işgücünü arttırmak, hükümeti göç konusunda baskı yaparken bile Starmer'ın büyüme vaatlerini yerine getirmesi için kilit önem taşıyor. Nigel Farage'ın popülist Reform UK partisinin popülaritesinin arttığı bir dönemde İşçi Partisi kısa bir süre önce denizaşırı ülkelerden gelen işçiler için şartları arttırdığını duyurdu ve göçmenlerin ülkede kalmasını zorlaştırdı.



İşletme Bakanı Jonathan Reynolds, sanayi stratejisinin İngiliz işçilerini endüstriyel büyümenin merkezine yerleştirmeyi amaçlayan "on yıllık bir yenilenmenin peşinatı" olduğunu söyledi. Reynolds "Strateji, yabancı işgücüne aşırı bağımlılığı sona erdirmek için beceri sistemimizi dönüştürmeye yardımcı olacak ve İngiliz işçilerin yarının endüstrilerinde iyi, iyi ücretli işleri güvence altına alabilmelerini sağlayacaktır" dedi.



Hükümet Mayıs ayında, inşaat, marangozluk ve sağlık desteği gibi kariyerlerde 120 bin eğitim fırsatının önünü açacak 3 milyar sterlinlik bir çıraklık bütçesi açıkladı.