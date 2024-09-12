İngiltere, veri merkezlerine "kritik ulusal altyapı" statüsü verdi

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2015'te uzay ve savunma sektörlerinin aynı statüyü kazanmasından beri neredeyse 10 yılda yapılan ilk kritik ulusal atlyapı sınıflandırmasına veri merkezlerinin alındığı kaydedildi.



Ülkede üretilen verilerin büyük bir kısmını depolayan veri merkezlerinin "kritik ulusal altyapı" olarak tanımlandığı duyurulan açıklamada, böylece akıllı telefonlarda çekilen fotoğraflardan sağlık sisteminde hastaların kayıtlarına ve hassas finansal bilgilerine kadar tüm verilerin kesintiler, siber saldırılar ve olumsuz hava olayları sırasında tehlikeye girme olasılığının daha düşük olacağı belirtildi.



Kritik ulusal altyapı statüsünün aynı zamanda siber suçluların veri merkezlerini hedef almasını caydıracağı aktarılan açıklamada, bu yaz ABD merkezli Crowdstrike şirketinin sistemindeki aksaklık nedeniyle dünya çapında yaşanan etki anımsatıldı.



Açıklamada ifadelerine yer verilen Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, veri merkezlerinin dijital ekonomiye güç verdiğini ve en kişisel bilgileri güvende tuttuğunu belirterek, "Veri merkezlerinin kritik ulusal altyapı rejimine dahil edilmesi, siber suçlulara ve beklenmedik olaylara karşı hükümetle daha iyi koordinasyon ve işbirliği yapılmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamada ayrıca, DC01UK veri şirketinin İngiltere'de Avrupa'nın en büyük veri merkezini kurmak için 3,75 milyar sterlin yatırım planladığı bilgisi yer aldı.