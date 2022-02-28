ntv.com.tr

İngiltere'de akaryakıt fiyatları yeniden rekor seviyede

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 17:28

İngiltere'de akaryakıt fiyatları yeniden rekor seviyede

İlişkili Haberler

Rusya'ya yeni yaptırımlar Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 34 artırdı

Rusya'ya yeni yaptırımlar Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 34 artırdı

Brent petrol bugün ne kadar? (28 Şubat 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol bugün ne kadar? (28 Şubat 2022 petrol fiyatları)

İngiliz Otomobil Derneği'nden yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,51 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,55 sterline ulaşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen RAC Akaryakıt Piyasası Sözcüsü Simon Williamson, ve Ukrayna savaşı nedeniyle akaryakıt pompa çıkış fiyatının yükselmeye devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Williamson, "Bu hafta, kaçınılmaz yükseliş eğiliminin hızını veya piyasadaki oynaklığın boyutunu ortaya koyması nedeniyle petrol fiyatı açısından önemli bir hafta olacak" değerlendirmesinde bulundu.

SWIFT, 200'den fazla ülkede 11 binden fazla finans kurumu tarafından kullanılıyor. SWIFT, 200'den fazla ülkede 11 binden fazla finans kurumu tarafından kullanılıyor.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını açıklamasının ardından gün içinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,6 artarak 102 dolara yükseldi.

The Times gazetesine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere'nin eski devlet bakanlarından Robert Halfon, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın son 12 yıldır aynı seviyede tutulan yakıt vergisini azaltması gerektiğini ifade etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...