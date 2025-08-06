İngiltere'de araçlar yaşlanıyor: Ortalama 10 yıla dayandı

İngiltere’de yapılan son analizler, ülke yollarındaki araçların giderek yaşlandığını ortaya koydu. RAC Vakfı’nın resmi araç tescil verilerine dayandırdığı rapora göre, 2024 yılı sonunda İngiltere’deki ortalama araç yaşı 9 yıl 10 ay olarak ölçüldü. Bu, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana ulaşılan en yüksek ortalama yaş oldu.

Karşılaştırmalı verilere göre, 2003 yılında ortalama araç yaşı yalnızca 6 yıl 1 aydı. 2015’te bu süre 10 yıl 5 aya kadar çıkmış, ancak sonrasında bir miktar gerilemişti.

Ulaştırma Politikası ve Araştırma Örgütü’ne göre, bu tablo sürücüler için hem iyi hem de kötü haberler içeriyor. Modern araçların üretim kalitesinin artması, otomobillerin yıllara daha dayanıklı hale gelmesini sağladı. Ancak yüksek araç fiyatları ve ekonomik zorluklar, kullanıcıların yeni model araçlara geçişini yavaşlatıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÇOK GENÇ

Yakıt türlerine göre incelendiğinde, ortalama benzinli araç yaşı 10 yıl 4 ay, dizel araçlarda ise bu süre 10 yıl 1 ay olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, yeni teknolojiler daha genç yaş ortalamasına sahip: Plug-in hibrit araçların ortalaması 3 yıl 4 ay, elektrikli araçlarınki ise sadece 2 yıl 6 ay.

2024 yılı sonunda trafikteki araçların yüzde 40,7’sinin 10 yaş ve üzerinde olduğu belirlendi. Bu oran, 2015 yılı sonunda yüzde 32,7 seviyesindeydi. Ülke genelinde ise yaklaşık 34 milyon ruhsatlı araç bulunuyor.

RAC Vakfı Direktörü Steve Gooding, yaşlanan araç parkına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu bulgular, birkaç durumu yansıtıyor. Olumlu açıdan bakarsak, modern araçlar artık çok daha uzun ömürlü ve güvenilir. Servis geçmişi düzgün olan 20 yıllık bir araç bile, ekonomik seçenek arayanlar için cazip olabilir.

Ancak çevresel açıdan bakıldığında, araç filosunun yaşlanması, fosil yakıtlı araçların düşük ya da sıfır emisyonlu alternatiflerle değiştirilmesinin beklenenden daha yavaş ilerlediğini gösteriyor.”

Gooding ayrıca, 2016’da zirve yapan yeni araç satışlarının düşüş eğilimine girmesinin; Covid-19 pandemisi, hayat pahalılığı krizi ve benzinli-dizel araç satışlarının geleceğiyle ilgili belirsizlikler gibi birçok faktöre bağlı olduğunu vurguladı.