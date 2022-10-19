İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bu yılın eylül ayında yıllık bazda bir önceki ayda kaydedilen yüzde 9,9 seviyesinden yüzde 10,1’e yükseldi.



Enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 5 kez görüldü.



İngiltere’de enflasyonda çift hane en son 1982 yılının şubat ayında yüzde 10,2 ile görülmüştü. Enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçmişti.



Ülkede 1951-1952, 1973-1977, 1979-1982 yılları arasında enflasyonda yüzde 10 seviyesinin üstü kaydedilirken ağustosta ise akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün ardından yüzde 9,9’a gerilemişti.



Enflasyon eylülde yüzde 10,1 ile tekrar çift haneye yükseldi. Verinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yakın vadeli yaklaşımını da etkilemesi bekleniyor.



BoE tarafından dün yapılan açıklamada kasım ayı başından itibaren 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlamasına karar verildiği kaydedildi.



Bankadan yapılan açıklamada, daha önce bu ayın sonunda yapılması planlanan 80 milyar sterlinlik tahvil satış planının 1 gün ertelenerek, 1 Kasım 2022'de uygulamaya konulmasının planlandığına vurgu yapıldı.



İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, dün hükümetin kamu borçlanmasını yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan mini bütçe düzenlemeleri kapsamındaki vergi indirimlerinden geri adım atıldığını bildirmişti.



Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran İngiltere Başbakanı Liz Truss ise geçen cuma kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.



Başbakan Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan “hatalar” için özür dilerken, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

