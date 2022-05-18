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İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı

İngiltere'de tüketici fiyatları nisanda yıllık yüzde 9 artış kaydetti. Böylelikle ülkede enflasyon 40 yılın zirve seviyesini gördü.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.05.2022 - 10:44

İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı

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'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede martta yıllık bazda yüzde 7 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9'a çıktı.

Enflasyondaki artışta, geçen ay itibarıyla enerji faturalarında hane başına yıllık ortalama 694 sterline varan artış yaşanması etkili oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının ülkede gıda fiyatlarında artışa neden olduğu, bunun da enflasyonu artırdığı belirtildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, artan enflasyon karşısında halkın tamamını koruyamayacağını, gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu belirtti.

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