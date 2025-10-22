İngiltere'de enflasyon düşük geldi

Birleşik Krallık'ta yıllık enflasyon oranı Eylül 2025'te önceki iki aya göre değişmeyerek yüzde 3,8 seviyesinde sabit kaldı ve yüzde 4'lük beklentilerin altında kaldı. Ulaşım fiyatları, öncelikle motor yakıtları ve uçak biletlerindeki yüksek maliyetler ve daha az ölçüde araç bakım ve onarımı nedeniyle yüzde 3,8 arttı (Ağustos'taki yüzde 2,4'e karşı). Fiyatlar ayrıca restoran ve otellerde (yüzde 3,9'a karşı yüzde 3,8) ve giyim ve ayakkabıda (yüzde 0,5'e karşı yüzde 0,2'ye karşı) hızlandı. Tersine, enflasyon çoğunlukla canlı müzik etkinlikleri olmak üzere eğlence ve kültürde (yüzde 2,7'ye karşı yüzde 3,2) ve yiyecek ve alkolsüz içeceklerde (yüzde 4,5'e karşı yüzde 5,1) yavaşladı; Mart ayından bu yana ilk yavaşlama oldu ve kısmen Eylül 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre satış ve indirim faaliyetlerinde daha fazla artış olduğunu yansıttı. Fiyat artışı da konut ve kamu hizmetlerinde (yüzde 7,3'e karşı yüzde 7,4) hafifçe yavaşladı. Hizmet enflasyonu yüzde 4,7'de değişmeden kaldı. Aylık bazda TÜFE değişmedi. Yıllık çekirdek enflasyon beklenmedik bir şekilde yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.