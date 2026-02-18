İngiltere'de enflasyon geriledi

Birleşik Krallık'ta tüketici fiyat enflasyonu, Ocak 2026'da yüzde 3'e gerileyerek Aralık ayındaki yüzde 3,4'lük orandan düşüş gösterdi ve piyasa beklentileriyle paralel seyretti. Bu, özellikle ulaşım ve gıda fiyatlarındaki artışların yavaşlamasıyla birlikte, Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük yıllık enflasyon oranı oldu.

Yakıt fiyatlarındaki düşüş ve hava yolu enflasyonunun ılımlılaşmasıyla ulaşım maliyetleri yıllık bazda yüzde 2,7 arttı; bu oran Aralık ayındaki yüzde 4'lük artıştan yavaşladı. Bu arada, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış yüzde 3,6 oldu; bu oran bir önceki aya göre yüzde 4,5'ten düşüş gösterdi.

Konut ve kamu hizmetleri (yüzde 4,5'e karşı yüzde 4,9) ve eğlence ve kültür (yüzde 2,6'ya karşı yüzde 2,7) sektörlerinde de enflasyon azaldı. Ancak, restoran ve otellerdeki fiyat artışı yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseldi. Gıda ve enerji gibi daha değişken bileşenleri hariç tutan çekirdek enflasyon, Ocak ayında yüzde 3,1'e gerileyerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı ve bu da temel fiyat baskılarının kademeli olarak azaldığını gösteriyor. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,5 oranında düşerek Aralık ayında kaydedilen yüzde 0,4'lük artışın tersine döndü.