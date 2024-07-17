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İngiltere'de enflasyon hedef seviyede

İngiltere'de enflasyon haziran ayında yüzde 2 olarak gerçekleşti. Böylece ülkede enflasyon üst üste ikinci ayda da hedef seviyede açıklandı.

İngiltere'de enflasyon hedef seviyede

'de yıllık enflasyonda haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, haziran ayına ilişkin rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede yıllık enflasyonda haziranda yüzde 2 oldu ve mayıs ayına göre değişiklik göstermedi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon mayısta da bu seviyedeydi.

Hizmet sektörü enflasyonu da haziranda yıllık bazda yüzde 5,7 oldu. ​​​​​​​

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun haziranda değişiklik göstermediğini belirterek, "Otel fiyatları güçlü yükseliş gösterirken, ikinci el araç fiyatları geriledi. Kıyafet fiyatları da indirimlerin etkisiyle düştü ve fiyat yükselişleri dengelendi. Ham madde ve ürün fiyatlarında da haziranda azalma gördük." ifadelerini kullandı.

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