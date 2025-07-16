İngiltere'de enflasyon hızlandı

Birleşik Krallık'ta yıllık enflasyon oranı Haziran 2025'te yüzde 3,6'ya yükseldi. Bu oran, Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviye. Bu oran, Mayıs ayındaki yüzde 3,4'ten yükselmiş ve sabit kalacağı yönündeki beklentilerin üzerindeydi. Başlıca yukarı yönlü baskı, büyük ölçüde motor yakıtı maliyetlerinin etkisiyle yüzde 1,7 (Mayıs ayındaki yüzde 0,7'ye kıyasla) artan ulaştırma fiyatlarından geldi.

Ek yukarı yönlü katkılar, özellikle uzun mesafeli ve Avrupa rotalarındaki uçak biletlerinden, tren ücretlerinden ve kişisel ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımından geldi. Giyim ve ayakkabı fiyatları da arttı (yüzde 0,5'e karşı -yüzde 0,3) ve gıda enflasyonu, esas olarak kek ve çedar peyniri nedeniyle Şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,5'e çıktı. Öte yandan, hizmet enflasyonu yüzde 4,7'de sabit kalırken, konut ve kamu hizmetleri (yüzde 7,5'e karşı yüzde 7,7) ve ev hizmetleri (yüzde 6,7'ye karşı yüzde 6,9) enflasyonda düşüş yaşandı. Aylık bazda, TÜFE Mayıs ayındaki yüzde 0,2'lik artışın üzerinde yüzde 0,3 arttı. Çekirdek enflasyon da hızlanarak yıllık oranın yüzde 3,7'ye, aylık oranın ise yüzde 0,4'e ulaşmasıyla yükseldi.