İngiltere'de enflasyon skandalı... Hata yaptılar

İngiltere'nin istatistik ofisi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından sağlanan verilerdeki bir hata nedeniyle Nisan ayı enflasyon rakamının olması gerekenden 0,1 puan daha yüksek olduğunu açıkladı.



Açıklama yayınlayan Ulusal İstatistik Ofisi, hatalı verilerin bir vergi olan özel tüketim vergisine tabi araç sayısını olduğundan fazla gösterdiğini ve bu nedenle Nisan ayında hem tüketici fiyatları enflasyonu hem de perakende fiyatlar endeksi için manşet rakamları 0,1 puan yukarı çektiğini söyledi.



ONS, başka hiçbir zaman diliminin etkilenmediğini ve Nisan ayı rakamlarını geriye dönük olarak değiştirmeyeceğini açıkladı. Ancak Mayıs ayı enflasyon verileri 18 Haziran'da açıklandığında sorun giderilmiş olacak.



ONS, "Bu sorun ışığında dış veri kaynakları için kalite güvence süreçlerimizi gözden geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

POLİTİKACILAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR



İstatistik kurumu, üst düzey İngiliz politikacılar ve merkez bankacılarının eleştirilerine neden olan verileriyle ilgili sorunlarla boğuşuyor.